شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يتابع الأعمال الإنشائيه بكاتدرائيه البشارةعلى محور المحمودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، أمس، القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالأسكندرية ومعه الأرخن عصمت ناثان وشقيقه وجدي ناثان حيث عرضوا على قداسته موقف الأعمال الانشائية في كاتدرائية البشارة والملاك غبريال على محور المحمودية الجديد بالأسكندرية

وأثنى البابا على معدل تنفيذ الأعمال وجودتها من خلال عرض صور وفيديوهات خاصة بالكاتدرائية ومبنى الخدمات والمستوصف الملحقين بها. وعلى صعيد آخر كلفهم البابا بمتابعة بعض الأمور الخاصة بمقر دير أبي سيفين بسيدي كرير مع رئيسة الدير والمسؤولين المعنيين بالأمر.