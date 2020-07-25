شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 4 حالات غش وحيازة محمول بامتحانات الدبلومات الفنية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى 754 ألفا و575 طالبا/طالبة بالدبلومات الفنية (الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم السبت، امتحان مادة اللغة العربية، فى أول أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2019/2020، والتى تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

تفقد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، سير العملية الامتحانية في عدد من لجان محافظة الجيزة في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية، والتي بدأت اليوم السبت.

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وزار نائب الوزير لشئون التعليم الفني، لجان الامتحانات بمدرسة الحوامديه الفنيه بنات، والمدرسة الثانوية الفنية للتعليم المزدوج، ومدرسة مزغونة التجارية"، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد 4 حالات غش وحيازة محمول ونشر علي الإنترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكتروني المختلفة، في محافظات "بني سويف، القليوبية، كفر الشيخ، الجيزة"، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 4 طلاب و3 مراقبين وتم نقلهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.

ورصدت الغرفة 3 وقائع بقيام عدد من الأشخاص بالدخول إلى اللجان بالمحافظات لأداء الامتحان بدلًا من الطلاب، وتم إحالة هذه الوقائع للشئون القانونية لاتخاذ اللازم.