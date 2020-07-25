شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف أطول جملة في الإنجليزي.. طيب جربت تنطقها؟!.. شوف الشباب عملوا إيه في "تحدى جديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 الحلقة السادسة من برنامج (تحديات) والتى تدور فكرتها حول أطول كلمة فى لغة الإنجليزية والمكونة من ٤٥ حرف وهى كلمة Pneumonourtlamicroscopicsilicovolconoconiosis، وتدخل مذيعة الخليج 365 في تحدي مع الشباب لنطق الكلمة.

والكلمة معناها هو مرض رئوي ناتج عن استنشاق الغبار البركانى، وأول جريدة نشرتها هى جريدة نيوز تايم عام ١٩٣٥ فكرة التحدى تدور حول نطقها سريعا فى مقطع واحد دون أخذ فواصل فى النطق، والتقى فريق البرنامج بمجموعة من الشباب وبالفعل كان هناك ردود أفعال مختلفة وغريبة والكثير منها كان مضحك بشكل كبير.

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ويذاع برنامج تحديات يوم السبت من كل أسبوع، وهو من تقديم سها مجدي، وإخراج محمود جاميكا، وبرديوسر شادي أبو الحسن، ومونتاج هاجر السبيري، ورئيس تحرير تنفيذي حسن مجدي.