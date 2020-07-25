شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بنقابة الأطباء: وفاة طبيب إثر إصابته بكورونا.. وارتفاع عدد الشهداء لـ145 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع ليصل إلى 145 طبيبا، وذلك بعد إعلان وفاة الدكتور أيمن عبد الموجود، استشاري الجراحة بمستشفى رشيد، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعيا الله أن يغفر له وأن يدخله فسيح جناته.

وكان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ3 آلاف إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 145 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.

وأوضح الزيات، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.

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وأشار إلى أن الأعداد التى تصل إليها النقابة ويتم الإعلان عنها، هى أعداد حقيقية، ولكن قد يكون عدد غير كامل، وهناك أطباء قد لا تصل اليهم اللجنة.

كانت قد نعت النقابة العامة للأطباء، صباح اليوم السبت، الشهيد الدكتور محمد متولى هلال مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى السابق والذي توفي إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعية الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء.