نتيجة الثانوية العامة 2020 .. إعلان النتيجة عقب إجازة عيد الأضحى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقتربت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، من الانتهاء من تصحيح كراسات الإجابة فى مواد امتحانات الثانوية العامة 2020، ليتم إعلان النتيجة عقب إجازة عيد الأضحى.

وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، الدكتور رضا حجازى ، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أعمال التصحيح تقوم على الدقة والجودة وأى مشكلة تظهر فى الكنترول تتعلق بكراسة إجابة طالب يتم التحقيق فيها لمعرفة الحقيقة حتى لا يضار أى طالب، موضحا بعض الكنترولات وجدت أن بعض كراسات الإجابة لعدد من الطلبة غير كاملة وتم اتخاذ الاجراءات التى تحافظ على حقوق الطلاب فى هذه الحالة.

وأشار رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أن بعض الكنترولات ستنتهى من تصحيح جميع المواد الإثنين 27 يوليو الجارى وبعضها الثلاثاء 28 من نفس الشهر، موضحا أن جميع العينات العشوائية فى جميع المواد تم الانتهاء منها وإعلانها وما تبقى هو استكمال التصحيح النهائى فى المواد، خاصة الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع وبعض فروع مادة الرياضيات والتالى ما يتبقى من أعمال التصحيح عدد بسيطة من كراسات الإجابة تنتهى الثلاثاء المقبل.

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وكان الدكتور رضا حجازى ، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، تفقد اليوم، لجنة النظام والمراقبة ولجنة تقدير الدرجات بمدرسة المنصورة الإعدادية بنين بالمنصورة بـ(قطاع المنصورة (أ) و(ب))، وذلك للاطمئنان علي سير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترول.

وقال نائب الوزير، إن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تنفذ بطريقة سلسة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين ومقدري الدرجات ، مؤكدا أن نسبة النجاح العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي، مشيرًا إلى أنه مازال العمل جاري لأعمال تقدير مواد علم النفس، والجيولوجيا، والكيمياء.