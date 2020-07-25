شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يشيد بجهود فرع منظمة خريجى الأزهر بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوى بالقوات المسلحة العربية الليبية بمكتبه بمدينة بنغازى رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بليبيا الشيخ أكرم فرج الجرارى.

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تم خلال اللقاء شرح عمل المنظمة ودورها فى محاربة الفكر المتطرف، وأنشطتها فى هذا الصدد من عقد دورات تدريبية وتنظيم ندوات علمية وإرشادية، وورش عمل يشارك بها كبار الأئمة والشيوخ والدعاة الليبين التى أقيمت بالقاهرة بفرع المنظمة الرئيس وداخل ليبيا، وقد أشاد العميد بجهود فرع ليبيا لما يقوم به من دور بارز فى تصحيح المسائل الفقهية والشرعية وتعزيز الخطاب الوسطى المعتدل، مبديًا استعداد إدارة التوجيه المعنوي في التعاون مع فرع المنظمة في كافة مجالات الدعوة والتوعية والإرشاد .

وقدم الشكر للمنظمة والأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر - رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، كما طلب إعداد تصور للمنظمة فى المرحلة القادمة لتحقيق أهدافها، وقد تم بالفعل إعداده وتسليمه لإدارة التوجيه المعنوى، وذلك من أجل تعزيز سبل التعاون بين الجهتين.