شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 5 آلاف مكافأة للقطاع الدينى بالوزارة لتحقيق 2200 صك أضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن تحقيق مكتب رئيس القطاع الديني بالديوان العام أول 200 صك جديدة في مسابقة العشر الأول من ذي الحجة ليرتفع رصيده من مبيعات الصكوك إلى 2200 صك.

وقالت الوزارة إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمكتب رئيس القطاع الديني من الموارد الذاتية للوزارة ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال الصكوك ، فحساب الصكوك كاملًا يذهب للأضحية التي يتم توزيعها على الفقراء والأسر الأولى بالرعاية، على أن يقدم مكتب رئيس القطاع الديني مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

وأعلنت وزارة الأوقاف، في وقت سابق عن تمكن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من تحقيق طفرة في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف وحقق مبيعات 100 صك الأولى ، وقد تم تمييز مكانه في الجدول بنجمة لتجاوز مبيعات العام الماضى، وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه للقائمين على المشروع من الموارد الذاتية للوزارة ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال الصكوك فحساب الصكوك كاملًا يذهب للأضحية التي يتم توزيعها على الفقراء والأسر الأولى بالرعاية، على أن يقدم المجلس الأعلى لشئون الإسلامية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.