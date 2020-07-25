شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المعاهد الأزهرية: تصحيح باقي مواد الثانوية في أسرع وقت والنتائج مبشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم طلاب الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي والعلوم الإسلامية الامتحانات، اليوم السبت، حيث أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة الأدب والمطالعة والنصوص، بينما أدى طلاب العلوم الإسلامية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، دون رصد شكاوى من صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، وسادت أغلب اللجان حالة من الاستقرار والالتزام.

وأشاد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، بانضباط الطلاب وعدم انسياقهم وراء صفحات الغش والتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التي حافظت على سلامة الجميع، موجهًا الشكر للقائمين على منظومة الامتحانات ونجاحهم خلال هذا العام الصعب وتخطيهم كل الصعوبات.

من جانبه أوضح الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن نتائج الامتحانات التي تم تصحيحها نتائج مبشرة، وأنه سيتم العمل على تصحيح باقي المواد في أسرع وقت مع الالتزام بضوابط التصحيح، متمنيًا التوفيق والنجاح لكل الطلاب.

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يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى12 طالبًا.