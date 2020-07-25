شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس امتحانات الثانوية العامة: انتهاء أعمال التصحيح الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن العمل داخل الكنترولات مستمر حتى آخر يوم قبل إجازة عيد الأضحى، حتى وقفة العيد الخميس المقبل، موضحًا أنه يتابع التصحيح والعمل داخل الكنترولات بنفسه، حيث زار كنترول المنصورة للاطمئنان على سير العمل والتعرف على نسب النجاح وما وصل إليه الكنترول من تصحيح فى المواد، والاستماع إلى شكاوى رئيس الكنترول إن وجدت، والتأكيد على ضرورة حصول كل طالب على حقه كاملا، قائلا: لن يضار أى طالب فى النتيجة.

وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن أعمال التصحيح تقوم على الدقة والجودة، وأى مشكلة تظهر فى الكنترول تتعلق بكراسة إجابة طالب يتم التحقيق فيها لمعرفة الحقيقة حتى لا يضار أى طالب، موضحا بعض الكنترولات وجدت أن بعض كراسات الإجابة لعدد من الطلبة غير كاملة، وتم اتخاذ الإجراءات التى تحافظ على حقوق الطلاب فى هذه الحالة.

وأشار رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أن بعض الكنترولات تنتهى من تصحيح جميع المواد الإثنين 27 يوليو الجارى، وبعضها الثلاثاء 28 من نفس الشهر، موضحا أن جميع العينات العشوائية فى جميع المواد تم الانتهاء منها وإعلانها وما تبقى هو استكمال التصحيح النهائى فى بعض المواد، خاصة الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع وبعض فروع مادة الرياضيات، وبالتالى ما يتبقى من أعمال التصحيح عدد بسيطة من كراسات الإجابة تنتهى الثلاثاء المقبل.

Advertisements

وتفقد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، لجنة النظام والمراقبة ولجنة تقدير الدرجات بمدرسة المنصورة الإعدادية بنين بالمنصورة بـ(قطاع المنصورة (أ) و(ب))، وذلك للاطمئنان على سير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترول.

وقال نائب الوزير، إن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تنفذ بطريقة سلسة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين ومقدرى الدرجات.

وأكد حجازى، أن نسبة النجاح العامة لهذا العام أعلى من العام الماضى، مشيرًا إلى أنه مازال العمل جاري لأعمال تقدير مواد علم النفس، والجيولوجيا، والكيمياء.