شكرا لقرائتكم خبر عن عبلة الكحلاوى ردًا على شائعة وفاتها: "باخد حسنات.. اتقوا ربنا حرام عليكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، على شائعات وفاتها، مطمئنة جمهورها أنها تنعم بصحة جيدة، قائلة: ""والله أنا بألف خير وفي نعمة، وعايشة في كرم ربنا، وربنا يسامح اللي كل شوية يطلعوا شائعة وفاتي"، مضيفة لمرددي شائعة وفاتها: "اتقوا الله حرام عليكم، من فضلكم كفاية خصوم، هنبقى بين ايد ربنا في لحظات، وربنا يهديكم، إحنا لينا دور وبلدنا محتاجانا أوي".

واضافت عبلة الكحلاوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بيت دعاء" المذاع عبر فضائية "TEN"أن الشائعة لها تأثير خطير على المجتمع، معقبة ساخرة: "مصر بأكملها تعرضت لنحو 30 ألف شائعة خلال شهرين، وأنا كان ليا فيهم نصيب بترديد شائعة وفاتي مرتين، أنا كدة باخد حسنات والله".

وواصلت: "أنا بحب الناس كلها ومبعرفش أكره حد، أنا عايشة بتوجيه ربنا سبحانه وتعالى، والمفروض كورونا كانت تسيب تأثير طيب في نفوس الناس.. وبكلم ربنا وأقوله وجهنى.. وربنا يهدى الجميع".

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جدير بالذكر أنه أطلت الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوى، على متابعيها من خلال بث مباشر على صفحة جمعية الباقيات الصالحات، تحدثت خلاله عن فضل العشر الأوائل من شهر ذى الحجة، وأفضل الأعمال التي ينبغي على المسلم أن يفعلها في تلك الأيام، سواء محاولة ختم القرآن الكريم أو كثرة الدعاء.

وأضافت أن الله كريم ولا يحرم عبادة من الخير حيث اتفق الفقهاء أنه إذا تعطل الحج، علينا التقرب إلى الله بالصدقات، مشددة على أن الصدقة لا تغنى عن حج الفريضة، لكن الصدقة يمكن التقرب بها إلى الله لمن سبق له الحج او اعتاد الحج وتعطل هذا العام بسبب جائحة كورونا، وأن العطاء أمر في غاية الجمال.

وتابعت: على المستطيعين أن يخرجوا الصدقات. وتمنت الدكتورة عبلة الكحلاوى أن توفيها المنية وهى في الروضة الشريفة أو بالمشاعر المقدسة، قائلة: ماما عبلة موجودة إن شاء الله إلى أن يأذن قضاء الله .