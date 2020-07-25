شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 5 آلاف مكافأة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لجهوده في صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن تمكن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من تحقيق طفرة في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف وحقق مبيعات 100 صك الأولى ، وقد تم تمييز مكانه في الجدول بنجمة لتجاوز مبيعات العام الماضى.

وقالت الوزارة إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه للقائمين على المشروع من الموارد الذاتية للوزارة ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال الصكوك فحساب الصكوك كاملًا يذهب للأضحية التي يتم توزيعها على الفقراء والأسر الأولى بالرعاية، على أن يقدم المجلس الأعلى لشئون الإسلامية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه على الرغم من ظروف كورونا والظروف الاقتصادية التى تحيط بالعالم كله يثبت الشعب المصرى يوما بعد يوم كرم وأصالة معدنه وتكافل وتراحم أبنائه ومسابقتهم فى فعل الخيرات، حيث حققت 14 مديرية حتى اليوم أرقاما قياسية هذا العام فى مشروع صكوك الأضاحى ، وهى مديريات : "الغربية ، والدقهلية ، والفيوم ، وكفر الشيخ ، والمنوفية ، وأسوان ، والأقصر، وأسيوط ، وقنا، ومطروح، والسويس، و بورسعيد، وشمال سيناء، وسوهاج"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التموين على رفع سقف التعاقد إلى 5 آلاف رأس من البقر بما يعادل ألف طن لحوم تقريبا يتم ذبحها فى الوقت الشرعى للذبح، وتم تشكيل فريق برئاسة مدير أوقاف أسوان لمتابعة مرحلة استلام رءوس الأضاحى ومتابعة مرحلة الذبح فى الوقت الشرعي.