شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة أون لاين بجامعة حلوان لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس عن رؤية مصر 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان دورة تدريبية عن مكافحة الفساد ورؤية مصر 20330 وذلك ضمن حزمة البرامج التدريبية لشهر يوليو 2020 ، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأوضحت الدكتورة منى أبو هشيمة مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس أن هذه الدورات تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات والكليات كُلً وفق تخصصه.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، حاضر في البرنامج التدريبي الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد فى الجامعة، ويتضمن البرنامج تعريف عضو هيئة التدريس باهداف البرنامج الانمائي للامم المتحدة ومنها التعريف برؤية مصر 2030 ، ومحاورها المختلفة والتي تتضمن مكافحة الفساد من خلال رفع كفاءة الجهاز الاداري للدولة.

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واستعرض البرنامج اتفاقية الأمم المتحده لمكافحة الفساد ومنها إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وناقش البرنامج تعريف الفساد وانواعه وآثاره السلبية.

وانتهي البرنامج باستعراض مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والميثاق الاخلاقي لعضو هيئة التدريس والميثاق الاخلاقي للطالب الجامعي كاحدى ادوات ضبط الاداء والسلوك الوظيفي والاخلاقي داخل اسوار الجامعة لاعلاء قيم النزاهة والشفافية.