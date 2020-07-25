شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لليوم السابع .. إجراء عملية زرع عدسة و مياه بيضاء لأقدم شيال فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عم عاطف أقدم شيال في مصر أنه أجرى عملية زرع عدسة ومياة بيضاء في عينه اليمنى داخل مستشفي قصر العينى وعاد نظره الي طبيعته 6/6 ويري بشكل جيد وعاد الي منزله وصحته مستقرة مقدما الشكر لمجلس الوزراء علي رعايته له ومتابعة حالته منذ نشر تقرير عنه في الخليج 365.

وكان ”الخليج 365” نشر تقريرا عن عم أقدم شيال في مصر عمره 94 عاما ولسه ببحري ويعافر أجراه الزميل محمد قاسم والذى لاقي ردود فعل واسعة .

فيما قال الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم إجراء عملية مياة بيضاء وزرع عدسة في العين اليمنى لعم عاطف أقدم شيال في مصر وذلك بمستشفي قصر العينى وحالته الآن مستقرة.

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وقال حسام المصرى إنه "تم إجراء تحاليل شاملة منها وظائف كبد وسكر وضغط وباطنة وقلب، ولا يوجد بها مشاكل، والمشكلة أنه فى عينه اليمنى وتم العمليه الجراحية له وتم عمل مسحة لكورونا وظهرت النتيجة إيجابية وتم حجزه وبعد التأكد من شفائه وظهور العينة سلبيه أجريت له عملية عينة" .