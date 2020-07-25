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شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى أسقفى المحلة الكبرى وملوى بالمقر البابوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، بالمقر البابوي بالقاهرة .
كما استقبل البابا تواضروس الثاني اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس دير القديس ابو فانا.
البابا وأسقف ملوى
ويأتى اللقاء فى إطار متابعة البابا مع أساقفة الإيبارشيات الخدمات الكنسية فى الإيبارشية، فقد استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال الإسبوع الماضى، بالمقر البابوي فى القاهرة، الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والأنبا سارافيم اسقف الاسماعيلية.
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