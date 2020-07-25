شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تعلن خروج آخر مصاب بفيروس كورونا من مستشفياتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما قدم المجلس الشكر والتقدير للأطقم الطبية بمستشفيات جامعة الأزهر الذين واجهوا الصعوبات وقدموا التضحيات لمساعدة المرضى وتكللت جهودهم بخروج جميع مرضى فيروس كورونا من مستشفيات الجامعة التخصصي والزهراء.
وأعلنت الجامعة عن خروج آخر حالة مصابة بفيروس كورونا، وسيتم بالتعاون مع إدارة الحرب الكيميائية تعقيم المستشفيات خلال الأيام المقبلة.
كما قدم المجلس الشكر للعمداء الذين انتهت مدة خدمتهم وبلغوا سن المعاش، وللمجلات العلمية التي حصلت على تقديرات مرتفعة في تقييم المجلس الأعلى للجامعات.
وأعلن المجلس أن الامتحانات ستنتهي يوم 28 من هذا الشهر معربا عن خالص تقديره لكافة العاملين في الجامعة الذين بذلوا كافة جهودهم المخلصة لإنجاح الامتحانات.
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