شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب استخدامها التليفون المحمول.. إحالة ملاحظة بلجنة دبلومات فنية بالفيوم للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إحالة ملاحظة بلجنة رقم (28) بمدرسة الفيوم الفنية التجارية بالجون، للتحقيق بسبب التقاعس في أداء العمل أثناء الامتحان واستخدام التليفون المحمول أثناء الامتحان.

ونبه «عبدالله» على رئيس اللجنة والمراقب الأول بضرورة انضباط اللجان واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، ونبه مشددا بعدم اصطحاب الطالبات وكذلك الملاحظين للتليفون المحمول أثناء الامتحان، وأصدر توجيهاته بتوفير سبل الراحة للطالبات لأداء الامتحانات من حيث التهوية والإضاءة.

وأكد على الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وحث الطالبات بضرورة التركيز أثناء الإجابة على أسئلة الامتحان من أجل النجاح والتفوق والحصول على أفضل الدرجات.

جاء ذلك خلال تفقده عدد من لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم؛ لمتابعة سير امتحان مادة اللغة العربية للدبلومات الفنية والإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد بين الطلاب.

كما أكد وكيل الوزارة، على أن المديرية وضعت خطة لكافة أعمال الامتحانات وتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفير كافة سبل الوقاية والحماية للطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات والعاملين بالحقل التعليمي، حيث تم توفير بوابات للتعقيم الذاتي ومطهرات وتعقيم اللجان والكنترولات وتسليم أدوات الحماية الشخصية للطلاب.

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