شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الإجازات ومواجهة التعديات.. طوارئ بـ«الجيزة» استعدادًا لعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعا موسعاً مع رؤساء الأحياء والمراكز والمديريات الخدمية، لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك.

وجه «راشد» بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي تم اتخاذها للتعامل مع جائحة كورونا والمتضمنة غلق الحدائق والمتنزهات خلال أيام العيد ومواعيد غلق المقاهي والكافيتريات والمطاعم ومحال الحلويات والمحال التجارية والحرفية وبيع السلع والمولات والحفاظ على نسبة الدخول للمطاعم والمقاهي 50 %.

وأكد أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات لاستقبال عيد الأضحي شملت فتح كافة المجازر الحكومية بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضحية، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح وحظر ذبح الأضاحى بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال، وفى حال المخالفة يحصّل مبلغ 3000 جنيه غرامه من المخالف وتشديد الرقابة للتأكد من تنفيذ ذلك حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، بالإضافة إلى حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محال الجزارة، حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وعدم إعاقة حركة المرور، مشدداً على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وشدد المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، على عدم توقف قطار الإزالات خلال إجازة العيد ولا تراجع عن استعادة كل متر من أراضى الدولة المتعدى عليها وإزالة مخالفات البناء والتصدى لكافة محاولات البناء في المهد دون تميز.

كما شدد على تفعيل غرفة العمليات على مدار 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى والتعامل الفوري معها، إلى جانب قيام مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف.

وأكد «راشد» على إلغاء الإجازات للأطباء البيطريين والمفتشين التموينيين ولرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ووجه مدير مديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على أماكن بيع اللحوم والمحال التجارية لمتابعة الأسعار، والتأكد من توافر السلع بالمجتمعات الاستهلاكية ومتابعة المخابز ومستودعات البوتاجاز وزيادة المعروض من اللحوم قبل العيد وبأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن والتنبيه على جميع المحلات والتجار بالالتزام بالأسعار المعلنة.

ووجه مدير مديرية الشؤون الصحية بالاستعداد والجاهزية الكاملة بالمستشفيات لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين ووجود نبطشيات من الأطباء والأطقم الطبية طوال أيام العيد.

Advertisements

كما أكد المحافظ على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة تواجد الفنيين على مدار 24 ساعة وتفعيل غرف العمليات لاستقبال أي شكاوي طوال أيام عيد الأضحى المبارك والتأكد من تواجد الأطقم الفنية والسائقين للتعامل الفوري حيال أي شكاوى.

وشدد «راشد» على هيئة النظافة والتجميل برفع أي مخلفات أولا بأول وعدم السماح بتراكمها بنهر الطريق وتواجد دوريات عمل على مدار اليوم لمراقبة حالة النظافه بالشوارع والتعامل السريع مع أي مخلفات.