شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن المنيا يصدر حركة تنقلات داخلية بين صفوف القيادات والضباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، حركة تنقلات داخلية بين صفوف القيادات والضباط، شملت أكثر من 100 ضابط من رتبة ملازم أول حتى رتبة لواء.

تضمنت الحركة تعيين اللواء عبدالسميع فرغلي، مساعد المدير للتدريب، واللواء عثمان عبدالجواد، مساعد المدير للشرطة المتخصصة، والعميد مصطفي الطحاوي، مأمور للمنيا الجديدة، والعقيد هشام حمزة، مأمور لمركز شرطة العدوة، والعميد حاتم ربيع، رئيس فرع البحث بشمال المنيا، والمقدم علاء جلال، رئيس فرع البحث بجنوب المنيا، والعميد محمد عثمان، لقسم تنفيذ الأحكام، والرائد بلال الجنايني، رئيس مباحث بني مزار، والرائد محمد عليوة، رئيس مباحث سمالوط شرق، والمقدم أحمد سعيد لبيب، مفتش مباحث لمركز مطاي، والمقدم محمد منير، رئيس لمباحث مركز المنيا، والمقدم حسن عبدالغفار، مفتش مباحث مركز المنيا.

تأتي حركة التنقلات بعد أيام من صدور حركة وزارة الداخلية التي أصدرها الوزير، خلال الأسبوع الماضي، بنقل عدد من القيادات إلى مواقع جديد بمحافظات الجمهورية.