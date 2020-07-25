شكرا لقرائتكم خبر عن ما فوائد زيت الزيتون ودوره في مواجهة كورونا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عادل خيرت، رئيس المجلس المصري للزيتون، إن الفوائد الصحية لزيت الزيتون تشكل هدفا أساسيا لحماية صحة المواطنين، موضحا أن زيت الزيتون يحتوي على 200 مادة فعالة توضح الفوائد الصحية والعلاجية لزيت الزيتون، وتقوية الجهاز المناعي في مواجهة مرض كورونا ودوره في الحد من تعرض كبار السن لمخاطر عاصفة المناعة وهو المنتج الغذائي الوحيد الذي أجمعت عليه الكتب والأديان السماوية سواء الإسلام أو المسيحية أو اليهودية.

وأضاف «خيرت»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، أن توجه العالم نحو استهلاك زيت الزيتون بدأ بتوصية من منظمة الصحة العالمية في أول تقرير لها عن فوائده عام 1993، موضحا الفوائد الصحية المتعددة لزيت الزيتون في علاج أمراض السكر وضغط الدم وأمراض القلب فضلا عن تأثيره الكبير في العديد من الأمراض التي تهدد الصحة العامة وهو ما يجعله أحد أولويات التوصيات الغذائية الصحية وبدأت تتضح الفوائد الصحية له خلال الفترة من 1995 وحتي عام 2000.

وأوضح رئيس المجلس المصري للزيتون أن الجامعات الأمريكية فطنت لأهمية زيت الزيتون فأصدرت مرجعا طبيا للأطباء في 1470 صفحة تتحدث عن الفوائد الصحية لزيت الزيتون وذلك عام 2005، مشيرا إلى أن «قيمته الصحية تتفوق على المواد الغذائية الأخرى، وما تم رصده من فوائد صحية لزيت الزيتون لا تمثل أكثر من 5% من الحقائق التي لا نعرفها حتى الآن عن فوائد زيت الزيتون».

وأشار إلى أن هذه الأسباب هي التي دفعت مصر لبدء خطة طموحة للتوسع في زراعة الزيتون في مصر من خلال 100 مليون شجرة زيتون تتوزع بالتساوي بين أشجار زيتون الزيت وزيتون المائدة بما يحقق القيمة الاقتصادية للمشروع على المستوى الاقتصادي والصحي، ويساهم في دعم جهود الدولة في الرعاية الصحية اعتمادا على نظام غذائي متميز يحقق الفائدة للمجتمع والدولة المصرية.

وأوضح أن خطة الدولة تعتمد على تنفيذ الخطة من خلال الرقابة على مشاتل الزيتون بما يحقق التوزان في طرفي المعادلة، مشيرا إلى أن استهلاك مصر من الزيتون يترواح من 400 إلى 500 ألف طن سنوياً، من إجمالي إنتاج يصل إلى 750 ألف طن منها 500 ألف طن لإستهلاك زيتون التخليل وباقي الكمية لإنتاج زيت الزيتون بكمية تصل إلى 20 ألف طن.

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