شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال مكافحة التلوث البترولي بشاطئ رأس غارب بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت أجهزة وزارة البيئة بالبحرالأحمر بالتنسيق مع وزارة البترول البدء في أعمال مكافحة التلوث البترولي الذي شهده شاطئ كورنيش رأس غارب بطول نحو كيلو متر، وذلك من خلال محاصرة وشفط البقع الزيتية وعدم انتشارها في المنطقة البحرية، حيث غطي الزيت الخام المنطقة الشاطئية.

وفيما رصدت «المصري اليوم» ظهور التلوث على مساحات متفرقة؛ قام باحثو جهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر بالحصول على «بصمة» من الزيت الخام الذي ضرب المنطقة لإرسالها إلى معامل الجهاز بالسويس لفحصها وتحديد الجهة المتسببة في التلوث لاتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة وتحديد الاضرار البيىية والمالية التي لحقت بالبيئة البحرية والشاطئية.

كما كلف مسؤولو وزارة البترول المركز الاقليمي لمكافحة التلوث البترولي برأس غارب ببدء عمليات المكافحة والسيطرة على التلوث.

كان جهاز شؤون البيئة بالغردقة وغرفة العمليات بوزارة البيئة قد تلقي إخطار بحدوث تلوث بترولي بالزيت الزيتية الخام بشاطئ كورنيش رأس غارب.

كان رئيس الوزراء قد كلف وزارتي البترول والبيئة ومحافظة البحر الأحمر بازالة الترسيبات البترولية للقديمة بشواطئ منطقة راس غارب التي تعرضت لتكرار لحوادث التسرب البترولي خلال السنوات الماضية لتمكين الأهالي من استخدام الشواطئ.

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