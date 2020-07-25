شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بعدد من اللجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، السبت، جولة تفقدية على عدد من لجان امتحانات الدبلومات الفنية، لمتابعة حسن سيرها وانتظام أداء الطلاب للامتحانات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى توفير المستلزمات الطبية والوقائية بمقر اللجان. رافق المحافظ خلال جولته، محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم.

شملت جولة المحافظ لجان مدارس المنيا الثانوية الصناعية شرق النيل، أبناء الثورة الابتدائية، مدرسة الشهيد محمد جمال أبو حليقة الإعدادية بنين.

وجه المحافظ، بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتأكد من سلامة الطالب قبل دخوله الاختبار، والتأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقية، موجها الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم جميع أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم.

كما وجه "القاضي"، بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات، معربا عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز، وأكد على ضرورة التواصل والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حال المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.

من جانبه، أوضح محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام، يبلغ 62 ألف و501 طالب وطالبة، منها 10 الالف و642 طالب بالتعليم الزراعي، 18 ألف طالب بالتعليم التجاري، و33 ألف و584 طالب بالتعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات، والخمس سنوات، موزعين على 208 لجنة للثانوية العامة على مستوى المحافظة.

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