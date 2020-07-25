شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: الانتهاء من 70% من أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، أعمال التطوير الجارية بمسار العائلة المقدسة بسمنود، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 70% من الأعمال.

ووجه محافظ الغربية، رئيس مدينة سمنود، بسرعة الانتهاء من توفير سوق للباعة المتواجدين بشارع المسار ونقلهم قبل الانتهاء من أعمال التطوير، وكذلك رفع جميع الإشغالات من على الطريق الدائري المحلة/ سمنود، كما استمع إلى شكاوى بعض المواطنين وعلى الفور أمر الجهات المعنية بحلها، وأثناء الجولة تم تحرير محضر إتلاف رصيف وإشغالات لعدد 2 محل تجاري.

كما أجرى الدكتور طارق رحمي ونائبه الدكتور أحمد عطا جولة تفقدية للمنطقة الصناعية بالمحلة الكبري وما تم إنجازه من أعمال، كما تفقدا الطريق المؤدي للمنطقة الصناعية والذي يبلغ طولة 1200 متر، حيث وجه المحافظ المقاول المسؤول عن عملية رصف الطريق بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف في موعد أقصاه شهر من الآن.

وطالب المحافظ من رئيس مركز ومدينة المحلة برفع الإشغالات والأتربة الموجودة على جانبي الطريق، كما تفقدا الأعمال الإنشائية للمبنى الإداري بمجزر حصة شبشير، ومصنع تدوير القمامة ومتابعة أعمال السور الجاري تنفيذه حول أرض المصنع لحماية المعدات الموجودة به.