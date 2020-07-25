شكرا لقرائتكم خبر عن صحة شمال سيناء: تزايد عدد حالات الشفاء من كورونا.. والحصيلة ترتفع لـ218 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء بيانًا بحالات كورونا المستجدة، مؤكدة زيادة عدد حالات الشفاء.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن إجمالي الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة يبلغ 355 حالة، حيث تم حجز 153 حالة منها في المستشفيات وعزل 202 حالة منزليًا دون أخذ عينات، وأفادت نتائج العينات بإيجابية 90 حالة وسلبية 58 حالة، كما أشار إلى وجود 5 حالات مازالت تحت البحث، علاوة على المعزولين منزليًا.

وأعلن أنه بالنسبة للحالات الإيجابية تم حجز 11 حالة في مستشفى العريش العام و3 حالات في مستشفى بئر العبد المركزي، إلى جانب عزل 14 حالة منزليًا، ووفاة 17 حالة، مع شفاء 45 حالة.

وأشار إلى تزايد حالات الشفاء من كورونا، بعد تلقيهم العلاج اللازم وتحول التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، حيث غادروا المستشفيات والعزل المنزلي بعد الشفاء.

وأضاف أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 218 حالة، منهم 45 حالة من المحجوزة في المستشفيات، و173 من المعزولة منزليًا، ولا تزال هناك 29 حالة تحت العزل المنزلي.

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