شكرا لقرائتكم خبر عن سعادة بين طلاب الدبلومات الفنية بالمنيا لسهولة امتحان اللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب طلاب الدبلومات الفنية بجميع مستوياتها وأنظمتها «صناعي – زراعي – تجاري – فندقي» في المنيا، عن سعادتهم بأسئلة مادة اللغة العربية، دون وجود صعوبات، مؤكدين سهولة فقرات الامتحان دون حدوث شكاوى أو ضبط حالات غش.

فيما حصل الطلاب على أسئلة مادة الدين لحلها بالمنزل وتسليمها خلال المرحلة المقبلة.

وقال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن امتحانات الدبلومات الفنية انطلقت داخل 208 لجان عامة «نظام 3 سنوات – نظام 5 سنوات» لاستقبال 62501 طالب وطالبة لأداء الامتحان، وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة، مضيفا أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى أو ضبط حالات غش.

بدأت امتحان الدبلومات الفنية باللغة العربية، العاشرة صباحا، بطلاب مرحلة نظام الخمس سنوات «التجارة المتقدمة – الصناعة المتقدمة – الفندقية»، ثم «نظام الثلاث سنوات» من الساعة 12 ظهرا، على أن يقوم الطلاب بجميع المراحل بأداء امتحان مادة الدين بالمنزل.

خروج طلاب الدبلومات الفنية بعد اداء امتحان اللغة العربية

خروج طلاب الدبلومات الفنية بعد اداء امتحان اللغة العربية

خروج طلاب الدبلومات الفنية بعد اداء امتحان اللغة العربية