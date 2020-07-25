شكرا لقرائتكم خبر عن برسالة مؤثرة و«إبراء ذمة».. مسؤولة بـ«فريق التقصي» بالتل الكبير تعلن إصابتها بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

برسالة مؤثرة وتحت عنوان «إبراء ذمة»، أعلنت الصيدلانية بسمة حسن، إحدى قيادات فريق التقصي والترصد لمصابي كورونا بإدارة التل الكبير بالإسماعيلية، إصابتها بكورونا وخضوعها للعزل المنزلى.

وقالت «بسمة»، في تصريحات خاصة، إنها أصيبت خلال مخالطة حالات مصابة بكورونا كانت تتابعها ضمن فريق المتابعة والترصد وإنها شعرت بضيق في التنفس وآلام شديدة وقامت بعمل مسحة أثبتت إيجابيتها.

وأضافت أنها لجأت إلى العزل المنزلى بعيدا عن ولديها وأسرتها حفاظا عليهم من العدوى، ووجهت الشكر لزميلاتها من الأطباء والصيادلة والتمريض الذين يتابعونها يوميا ويحضرون لها الطعام والدواء.

وطالبت «بسمة»، المواطنين بالحذر، مؤكدة أنه «بالرغم من تراجع الإصابات والوفيات مازال الفيروس موجودا ويحتاج الحذر».

وعن رسالتها، قالت إنها كتبتها لأصدقائها وطالبت الجميع أن يسامحها كرسالة سلام مع النفس، لافتة إلى أن «المرض يقرب الإنسان من الله ومن الناس ويجعله يدرك أنه لا قيمة للحياة دون سلام وحب وسماح».. وكتبت في رسالتها:

«#إبراء_الذمة إنا لله وإنا إليه راجعون، إن كل نفس ذائقة الموت ولا تدرى نفس بأي أرض تموت، اللي يعرفني ياريت يقرأها للنهاية، ويعمل اللي فيها بنفس راضية، ممكن أكون في يوم من الأيام اغتبت أحد بقصد أو بدون قصد، أو أخطأت بحق أحد بقصد أو بدون أو أخذت حق مش حقي من حد، فإن الله لا يغفر لمن اغتاب ولمن ظلم حتى يسامحه من إغتابه أو ظلمه، أطلب ممن يقرأ رسالتي أن يتكرم ويسامحني، فقد كثر موت الفجأة، ولا أعلم متى يدركني الموت، فمن يحمل في قلبه لي خدوشاً قد أحدثتها له، فليخبرني ويسترد مظلمته أو يعتقني لوجه الله، وبالله إذا سامحتني ترددها بلسانك وتستحضر النية وتقل: اللهم إني سامحتها اللهم اعفُ عنها واغفر لها وارحمها، ومن كان لي عنده فضل فليدعو لي دعوة بظهر الغيب ومن له عندى دين فليطلبه مني أو من أهلى، أنا مسامحة من قلبى كل من اغتابنى ومسامحة من ظلمنى أو عليه دين لى ولم يسدده لوجه الله الكريم، اللهم توفنا وأنت راضٍ عنا يا الله، محدش عارف هيموت امتا وازاي أتمنى من أي حد حبني ودعالي في مرضي أنه لو ربنا استرد أمانته يدعيلي في قبري ومينسانيش».

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من جانبه، أشاد دكتور صفوت عبدالمقصود، نقيب صيادلة الاسماعيلية، ببسمة حسن وما قدمته وما قدمه زملاءها المصابين أو شهداء كورونا من تضحيات من أجل الوطن والمواطن، مؤكدا أن النقابة تتابع حالتها بشكل يومى.