شكرا لقرائتكم خبر عن فتحها أمام الجمهور خلال ساعات.. وضع اللمسات النهائية لافتتاح محطة مترو عدلي منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت وزارة النقل من وضع اللمسات النهائية، استعدادًا لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي الجزء الثاني من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة 1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كيلومتر، وذلك خلال ساعات أمام الجمهور.

وقام الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بجولة تفقدية، الساعات الماضية، للتأكد من جاهزية المرحلة، كما تفقد الجزء الأول من القطار الكهربائي والأعمال المدنية التي تمت بها.

وانتهت الهيئة القومية للأنفاق من أعمال رصف الشوارع والطرق وإعادة الشيء لأصله والتى تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات، استعدادًا لاستقلال أول مترو ينطلق بعد انتهاء كل الاختبارات والتجارب.

ومحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ابتداء من محطة النزهة 1 التالية لمحطة نادى الشمس بمصر الجديدة حتى محطة عدلى منصور بالسلام بطول حوالى 7.8 كيلو متر وعدد 6 محطات جميعها علوية منفذة عبر كبارٍ علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسرا علويا يسير عليه المترو، ومحطاتها بالكامل علوية تنفذها مجموعة من الشركات المصرية.

ومحطة النزهة 1 يقوم بتنفيذها تحالف فرنسى مصرى تقوده شركة فينسى الفرنسية، فيما يقوم بتنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة هشام بركات بالنزهة حتى محطة عدلى منصور بالسلام تحالف من الشركات المصرية 100% ويضم هذا الجزء الممتد بطول 6.35 كيلو متر 5 محطات علوية منفذة عبر جسم علوى ممتد وهى محطات هشام بركات، وقباء، وعمر بن الخطاب، والهايكستب، والمحطة التبادلية عدلى منصور بجوار موقف العاشر، حيث الربط مع مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان.

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