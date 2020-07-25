شكرا لقرائتكم خبر عن تكلفته مليار جنيه.. استمرار العمل في إنشاء المستشفى الجامعي الجديد بـ10 رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، السبت، أعمال إنشاء مشروع المستشفى الجامعي الجديد بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة مالية تقدر بمليار جنيه، مقسمة إلى 500 مليون جنيه إنشاءات، و500 مليون جنيه تجهيزات.

وخلال الزيارة أكد الدكتور عثمان شعلان، أن المستشفى الجامعي الجديد بمدينة العاشر من رمضان يعد صرحًا طبيًا كبيرًا سيساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية بقطاع مستشفيات جامعة الزقازيق، من خلال تقديم خدمات صحية وعلاجية متميزة للمرضى، تحت إشراف نخبة من الأساتذة والأطباء المتميزين، وذلك في إطار حرص الجامعة على المساهمة في تنفيذ خطة الدولة للتطوير المستمر والإرتقاء بمستوي القطاع الصحي والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

وتفقد رئيس الجامعة ومرافقوه أقسام المستشفى، حيث استمع إلى شرح تفصيلي عن أقسام المستشفى والخدمات الطبية والتعليمية المتميزة المقدمة بها، بالإضافة إلى ما تم انجازه من أعمال إنشائية، معربًا عن خاص شكره وتقديره للشركة المنفذة على سرعة الإنتهاء من الأعمال في وقت قياسي وطبقًا للمواصفات العالمية، استعدادًا للبدء في التجهيزات الطبية والفرش الطبي اللازم لدخول المستشفى الخدمة الفعلية وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضي.

وأوضح شعلان أن المستشفى يضم تخصصات مختلفة وجاري إنشائه وتجهيزه طبقًا للنظم الدولية الحديثة،ومكون من مبني رئيسي مقام على مساحة 5000م2 ويضم 6أدوار دور أرضي،5 أدوارعلوي بسعة 200 سرير، 110سرير إقامة، 90 سرير عناية وحضانة.

ويشمل أقسام الأشعة، الطوارئ، المعامل، العيادات الخارجية، غسيل كلوى، ولادة طبيعية، مناظير باطنة وجراحية،رعاية مركزة،رعاية مركزة أطفال«.

وأضاف رئيس الجامعة أن المستشفى يضم المبنى التعليمي المقام على مساحة 1500م2 ومكون من دورين وبقدرة استيعابية تقدر بـ500 طالب، بالإضافة إلى المسجد المقام على مساحة 175م2 وعدد من المباني الخدمية الأخرى.

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