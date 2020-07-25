شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد الأعمال النهائية للمرحلة الثانية من الممشى السياحي بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، السبت، الأعمال النهائية للمرحلة الثانية من الممشي السياحي بمدينة الزقازيق، والتي تبدأ من أمام كليه الأداب جامعة الزقازيق، للوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع، حيث تلاحظ للمحافظ التباطؤ في تنفيذ الأعمال من قبل الشركة المنفذة.

وشدد المحافظ على الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال، بسرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروع في المواعيد المحددة، مؤكدًا أنه في حال التقاعس وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ المشروع، سيتم توقيع غرامة مالية وسحب الأعمال وإسنادها لشركة أخرى أكثر جدية.

ويتم مشروع تطوير كورنيش بحر مويس على مرحلتين، المرحلة الأولى تبدأ من كوبرى الرى وصولا إلى نادى الرى، حيث تم الإنتهاء من المراحل الأساسية للمشروع كالتدبيش وإقامة حائط ساند للمشي السياحي بطول 80 سم وعرض 20 سم، على مسافة 100م طول على بحر مويس، كما تم الانتهاء من إقامة السور الحديدي للحائط الساند وغرس الزهور والورود الملونة، وتثبيت المقاعد الرخامية ليستخدمها المواطنون في الجلوس وقضاء وقتًا سعيدًا، كما تم الإنتهاء من تركيب مصابيح الإنارة والأعمدة الكهربائية ودهان السور الخرساني والبلدورات، لتنتهي بذلك أعمال المرحلة الأولى من الممشى السياحي على بحر مويس، والذي يمثل متنفسًا هامًا للمواطنين من أبناء المحافظة.