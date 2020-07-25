شكرا لقرائتكم خبر عن «فصول أون لاين».. جامعة كفر الشيخ تمحو أمية 3887 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حققت اللجنة العليا للإشراف على مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بجامعة كفر الشيخ، إنجازًا كبيرًا في خطة التعليم للأميين، مسجلةً خلال شهري يوليو وأكتوبر عام 2019-2020 وشهري يناير وإبريل 2020م محو أمية 1400 دارس، كما افتتحت الجامعة 306 فصول أون لاين في 1-7-2020، وبلغ عدد الدارسين 3887 دارسا، بالتعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بكفر الشيخ.

وبحسب بيان، السبت، تتكون اللجنة العليا للإشراف على مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة، برئاسة الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتضم في تشكيلها عميد كلية التربية الدكتور ياسر الجندي والدكتور رجاء غازي، وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث، منسق المشروع، والدكتور سمير قطب، رئيس قسم أصول التربية، ومصطفى رزق، أمين عام الجامعة، ونافع حمادة على، مدير عام مشروعات البيئة بالجامعة، ومديرعام الهيئة عزت سلامة، ومدير إدارة التخطيط بالهيئة عطية نصر.

وقال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن اللجنة العليا للإشراف على مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة اعتمدت على رؤية المشاركة المجتمعية والنزول الميدانى والتواصل مع وحدات محو الأمية في مراكز االمحافظة في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصًا من الجامعة على الحفاظ على صحة المواطنين من خلال منع التجمعات، وتم تنفيذ مشروع محو الأمية باستخدام التكنولوجيا الرقمية من خلال وضع خطة تنفيذية لبرامج وأنشطة محو الأمية من خلال اتخاذ عدة إجراءات تتمثل في إعداد خطة تنفيذية لمشروع استخدام التكنولوجيا الرقمية في محو الأمية وتعليم الكبار.

من جانبه، أعرب الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، عن سعادته بهذا الإنجاز وقال إن هذا يأتي تنفيذا لبروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والمجلس الأعلى للجامعات، لتعميق الشراكة مع الجامعات المصرية في القضايا القومية، وعلى رأسها القضاء على الأمية في المحافظة، من خلال توظيف واستثمار الكوادر الطلابية وتعزيز مشاركتهم المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة كل التحديات وما بادرت به الجامعة لنشر الوعي بالمشروع.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ الشكر والتقدير لنائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء اللجنة على مجهوداتها المتميزة في تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية.

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