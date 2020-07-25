شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إجراءات احترازية مشددة.. فتح محميات البحر الأحمر البرية للزوّار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مسؤولو محميات البحر الأحمر أن وزيرة البيئة الدكتورة، ياسمين فؤاد، قررت فتح محميات البحر الأحمر للزوار في الرحلات البرية، بدءًا من غدٍ الأحد، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتعامل مع تلك الرحلات لضمان سلامة الزوار والأنظمة البيئية، لاستعادة حركة السياحة والسياحة البيئية في ظل التعايش مع الأزمة الراهنة.

وألزمت وزارة البيئة الشركات بوجود سجل يوضح أسماء القائمين على الرحلة والزوار والبرامج المخصصة للمحميات، بالإضافة إلى مراعاة كل ضوابط التعقيم والتطهير للمركبات والأسطح، مع الالتزام بارتداء المهمات الوقائية والتخلص منها في أكياس مغلقة ويتم تطهيرها ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك عند انتهاء الرحلة.