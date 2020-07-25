شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية للعام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠، نظام الثلاث والخمس سنوات، وذلك بعدد من مدارس الثغر للاطمئنان على سير الامتحانات، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وعدم وجود أي عقبات تواجه سير الامتحانات.

وخلال الجولة، قال المحافظ: «إننا حريصون على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لحماية أبنائنا الطلاب»، مؤكدا على مسؤولي التربية والتعليم بالإسكندرية بسرعة إنهاء إجراءات دخول الطلاب للمدارس، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، وتسليم الطلاب مستلزمات الحماية المقررة، وذلك فور وصولهم للمدارس، مشددا على عدم السماح بأي تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظا على سلامتهم.

وأكد على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وتوزيع كمامة قطنية، وكميات كافية من المطهرات لكل طالب، وكذلك توزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين بالإضافة إلى صيانة البوابات الإلكترونية وتجهيز المواد المعقمة والمطهرة.

من جانبه، أوضح يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين من المقرر تأديتهم امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي وتجاري وفندقي وزراعي) يبلغ ٢٢٣٦٠ طالبًا، موزعين على عدد ٨٣ لجنة. ومن المقرر الانتهاء من الامتحانات يوم الخميس 13 أغسطس 2020.