شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تبدأ امتحانات مراكز إعداد محفظى القرآن الكريم للفرقة الثانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة الأوقاف اليوم السبت، الاختبار التحريري للدارسين بالفرقة الثانية بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2019-2020م ، والتى يبلغ عددها (96) مركزًا، ويبلغ عدد الدارسين بالفرقة الثانية (2950) دارسًا .

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن القائمين على عملية الامتحان والدارسين حرصوا، على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الأوقاف للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد ، من ارتداء الكمامة ، ومراعاة المسافة التباعدية بين الممتحنين والتي تتراوح ما بين المتر ونصف إلى المترين ، ومراعاة التهوية الجيدة بلجان الامتحان، وقد تم تعقيم جميع اللجان قبل بدء الامتحان.

وأعلنت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، مواصفات اختبارات نهاية العام الدراسى 2019 / 2020م لمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم، فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بكل ما يتصل بشئون القرآن الكريم حفظًا وتجويدًا وفهمًا وتفسيرًا من جهة، ومراعاة للظروف الراهنة من جهة أخرى،

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن تكون اختبارات نهاية العام، بالنسبة للسنة الأولى شفويًّا فقط فى القرآن الكريم وتجويده، على أن يقوم المتقدم بإعداد بحثٍ موثق علميًّا حول: (مخارج الحروف وصفاتها، أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الميم الساكنة، المد وأقسامه)، وتتم مناقشته فيه أثناء الامتحان الشفوى، كما تقرر أن تكون اختبارات السنة الثانية، تحريريا فى يوم واحد بورقة امتحانية واحدة فى القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، وسيتم الامتحان شفويا فى القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، إلى جانب الثقافة الإسلامية، وأكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن مواعيد الامتحان الشفوى للفرقة الأولى، والامتحان التحريرى والشفوى للفرقة الثانية، وأماكن الامتحانات قبل نهاية الشهر الجارى.

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