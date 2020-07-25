شكرا لقرائتكم خبر عن لو مش عاجبك اللي عايشينه وخايف من اللى جاى..اعرف اللى فات الأول - ع الجرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلقة جديدة من برنامج (ع الجرح) تقدمها دينا عبد العليم، تسرد خلالها اهم الاحداث التى مرت بها مصر على مدار قرن كامل بدايه من ثورة 1919 حتى جائحة كورونا 2019 .

وتستعرض دينا عبد العليم خلال الحلقة، أهم الأحداث السياسية والاجتماعية التى مرت بها مصر وكيف أثرت على حياة المصريين كذلك أهم الحروب التى خاضتها جمهورية مصر العربية خلال مائة عام بالإضافة لأهم الأوبئة التى مرت بها مصر وكيف أثرت كل هذه الأحداث على حياة المصريين.

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جت ع الجرح برنامج اجتماعى ساخر، يناقش أهم القضايا الاجتماعية وأبرز ما يتم تداوله على السوشيال ميديا، حيث يقدم معالجة مختلفة تجعل القارئ على دراية بكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، ويذاع البرنامج 20.30 ظهرا يوم السبت من كل أسبوع عبر موقع الخليج 365 ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة له.

