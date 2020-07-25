ضبط 42 ألف عبوة سلع غذائية مجهولة المصدر ومغشوشة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية، خلال حملاتهم على الأسواق والمحال التجارية لضبط السلع الفاسدة ومكافحة جرائم الغش التجاري، من ضبط نحو 42 ألف عبوة شاي ونسكافية مجهولة المصدر ومغشوشة وتحمل علامات تجارية وهمية.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط مباحث التموين عن حيازة صاحب مصنع (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان شرق الإسكندرية، لكمية كبيرة من عبوات الشاي والنسكافية الفاسدة وعرضها للبيع معرضا حياة المواطنين للخطر.

وبعد إجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات، تم تفتيش المصنع وضبط بداخله على (39600) عبوة نسكافيه مجهولة المصدر (منتج نهائي)، و2496 عبوة شاي مغشوشة ومقلدة لعلامتين تجاريتين، وتم التحفظ على المضبوطات وباشرت النيابة العامة التحقيق.