ضبط صاحب مخبز لبيعه نحو 25 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية، خلال حملاتهم لمراقبة الأسواق وإيصال الدعم لمستحقيه، من ضبط مالك مخبز بلدي لقيامه بالاستيلاء على 24,750 طن دقيق بلدي مدعم وبيعه بالسوق السوداء.

وأكدت معلومات ضباط مباحث التموين، قيام مالك مخبز بدائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية بالاستيلاء على حصص الدقيق المدعم، التي تصرف له لإنتاج الخبز، وبيعها بالسوق السواء وتحصيل مبالغها لحسابه الخاص دون إنتاج فعلي للخبز.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تمت مداهمة المخبز وضبط الأوراق التي تثبت قيام صاحب الخبز بالاستيلاء على أموال الدعم، وبلغت قيمة المبالغ التي تحصلها لحسابه الخاص (134268) جنيهاً.

تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة التحقيق .