نصب عليهم في نصف مليون.. مرتكبي واقعة اختطاف عامل من منزله بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على مرتكبي واقعة اختطاف عامل من منزله بسبب النصب عليهم في نصف مليون، بزعم التنقيب عن الآثار بالجيزة .

تلقى مركز أوسيم بلاغا من ربة منزل 28 سنة، وشقيق زوجها، عامل 25 سنة، مُقيمان بدائرة المركز، وأنه أثناء تواجدهما بمنزلهما بدائرة المركز فوجئا بحضور ثلاثة أشخاص وقاموا باصطحاب زوج الأولى/ عامل 32 سنة وله اتهامات، وتلقى نجل عم المُختطف اتصال هاتفي من مجهول أبلغه خلاله بقيام المختطف بالنصب على بعض الأشخاص واستيلائه منهم على مبلغ مالي وطلب المتصل رد المبلغ مقابل إطلاق سراحه.

وفى وقت لاحق قام المتهمين بإطلاق سراح المختطف والتخلي عنه أعلى الطريق الدائري ونفى علمه بشخصيتهم.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تحديد مرتكبي الواقعة عامل 26 سنة مُقيم مركز المراغة بسوهاج" وسائق "36 سنة مُقيم بدائرة قسم بولاق الدكرور"، وكهربائي "38 سنة مُقيم بدائرة قسم الطالبية" وعامل 37 سنة له معلومات جنائية ومُقيم بدائرة مركز أبو تيج بأسيوط) ومقاول 57 سنة مُقيم دائرة قسم الأهرام"، وسائق 45 سنة له اتهامات.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم.

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول بوجود خلافات ماليه بينه والمُبلغ الثاني "شقيق المختطف" .

وقام بالحصول منه على مبلغ 480 ألف جنيه نظير قيامه بالتنقيب عن الآثار بمنزله منذ عامين دون تمكنه من استخراج أية آثار فاتفق مع باقي المتهمين على خطف المجني عليه للضغط على شقيقه لرد المبلغ.

وفى سبيل ذلك أعدوا سيارتين وتوجهوا إلى محل إقامة المجنى عليه وقاموا باصطحابه بالسيارة الأولى وتتبعهم باقي المتهمين بالسيارة الثانية إلا أنهم تخلوا عنه عقب علمهم بعدم قدرة شقيقه على سداد المبلغ المالي واستولوا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالي اقتسموه فيما بينهم .

وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارتين المستخدمتان في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.