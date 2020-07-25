أيها أفضل؟ حجز شقة في دار مصر أم جنة أم سكن مصر؟ إليك الأقساط والمواصفات والخدمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتوسطي الدخل، في عدد من المدن الجديدة، بنظام التمويل العقاري على 20 سنة.

الطرح الجديد من صندوق الإسكان الاجتماعي يصل إلى 2271 شقة موزعة على 3 مشروعات (دار مصر- جنة- سكن مصر)، ويتساءل مَن يرغب في الحجز عن أي من المشروعات أفضل، وما طبيعة الأقساط داخل كل مشروع.

وكان قد بدأ سداد مقدمات جدية الحجز المطلوبة للمشروعات الثلاثة، وإتاحة الاطلاع على كراسة الشروط المُرفقة بالموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى تسجيل البيانات الخاصة بصاحب الطلب وتقديم طلب حجز الوحدة السكنية، ويستمر التقديم حتى 20 أغسطس المقبل، من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق cservices.shmff.gov.eg، دون أية أسبقية.

الأقساط الشهرية

تختلف طبيعة الأقساط الشهرية داخل المشروعات الثلاثة لاختلاف الأسعار النهائية للوحدات؛ لكن يعتبر مشروع سكن مصر يتضمن أقل قسط شهري؛ حيث بلغ أقل وحدة في مدينة أكتوبر الجديدة 683 ألف جنيه، وبلغت نسبة الـ20% والتي تسدد منذ أول التقديم وحتى التعاقد 136 ألف جنيه، ويتبقى مبلغ 546 ألفًا، والذي يمثل 80% من ثمن الوحدة، وبلغ الحد الأدنى للدخل الشهري 6700 جنيه شهريًّا، بينما وصل القسط الشهري إلى 2659 جنيهًا.

وفي مدينة القاهرة الجديدة، بلغ سعر أقل وحدة 924 ألف جنيه، وبلغت نسبة الـ20% 184 ألف جنيه، أما باقي ثمن الوحدة يسدد بنظام التمويل العقاري، حيث بلغ الحد الأدنى للدخل الشهري 9000، أما القسط وصل فوصل إلى 3598 جنيه، وفي مدينة غرب أسيوط سجل سعر أقل شقة 372 ألف جنيه، ووصلت قيمة الـ20% 74 ألف جنيه، بينما يتبقى 298 ألفًا يتم سدادها بنظام التمويل العقاري؛ حيث بلغ أقل معدل دخل شهري 3700 جنيه، وبلغ القسط الشهري 1450 جنيهًا.

وفي مشروع دار مصر، سجلت أقل وحدة في مدينة حدائق أكتوبر 911 ألف جنيه، وبلغ الـ20% من ثمن الوحدة 196 ألفًا، ويتبقى 80% يتم سدادها بنظام التمويل العقاري، وبلغ القسط الشهري عن أول سنة 3549، بزيادة سنوية 7%.

وفي مدينة 15 مايو، بلغ سعر أقل وحدة 735 ألف جنيه، وسعر أغلى وحدة 791 ألفًا، حيث تراوح الدخل الشهري بين 7200 و7700 جنيه شهريًّا، بينما بلغ القسط الشهري 2862 جنيهًا لأقل وحدة، و3082 لأغلى وحدة، بزيادة 7% سنويًّا.

Advertisements

أما مشروع جنة، في مدينة أكتوبر، فبلغ ثمن أقل وحدة مليونًا و99 ألف جنيه، ووصلت نسبة الـ20% 219 ألف جنيه، بينما وصل الحد الأدنى للمرتب 11 ألف جنيه، وبذلك يكون القسط الشهري 4282 جنيهًا شهريًّا بزيادة سنوية 7%.

وفي مدينة الشيخ زايد، بلغ ثمن أغلى شقة مليونًا و674 ألف جنيه، بينما وصل الحد الأدنى للدخل الشهري 16 ألفًا و500 جنيه، والقسط الشهري 5338 جنيهًا، بزيادة سنوية 7%.

عدد وأماكن الوحدات

توجد شقق سكن مصر في 5 مدن، بإجمالي 691 شقة بـ (أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة)، ويتضمن مشروع دار مصر طرح وحدات في 4 مدن، هي (15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر) بإجمالي عدد 575 وحدة سكنية، أما مشروع جنة فيتم طرح وحدات في 4 مدن؛ هي: (6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد) بإجمالي عدد 1005 وحدات سكنية.

مواصفات المشروع

وتتكون المشروعات الثلاثة من دور أرضي وخمسة أدوار متكررة؛ لكن مشروع دار مصر وجنة بهما أسانسير في كل عمارة، ويحيطه سور خرساني؛ حيث يأخذ شكل الكمباوند، لكن في "سكن مصر" لا يوجد أسانسير داخلي، ويحيط المشروع سور شجري، وهذا الأمر ظل مثار خلاف بين الحاجزين حتى اليوم.

مشروع "جنة" به مساحات مختلفة تبدأ من 100 و120 مترًا، و130 مترًا، و140 مترًا، و150 مترًا، لكن في "سكن مصر" المساحات ليست متعددة؛ إذ يوجد 106 و118 مترًا فقط، وكذلك في مشروع دار مصر توجد مساحة 130 و140 مترًا فقط.

الخدمات

مشروع دار مصر وجنة يوجد بهما مسجد ومدرسة ومولات وخدمات منفصلة عن مكان السكن؛ لكن سكن مصر لا يوجد به مدرسة أو مولات، ولكن اكتفت وزارة الإسكان في تصميمات المشروع بوجود محلات تجارية في بعض العمارات السكنية.