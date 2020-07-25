أسعار جديدة.. ننشر مقابل التصالح في مخالفات البناء لـ9 أحياء بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3967 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الشرقية، للتيسير على المواطنين.
وشملت الأسعار الجديدة تخفيضات كبيرة في مقابل التصالح عن المتر الواحد بالنسبة لجميع أحياء المنطقة الشرقية بالقاهرة وتشمل 8 أحياء (عين شمس – المرج – المطرية – شرق مدينة نصر – غرب مدينة نصر – السلام أول – السلام ثان – مصر الجديدة – النزهة).
يمكن الاطلاع على أسعار التصالح الجديدة عبر الروابط التالية.
أغلى متر سكني بـ400 جنيه.. ننشر أسعار التصالح في السلام
قائمة بالأسعار.. 400 جنيه تخفيضًا في مقابل التصالح بمدينة نصر
تخفيضات تصل لـ1000 جنيه.. ننشر أسعار التصالح الجديدة في مصر الجديدة والنزهة
250 جنيها للسكني.. ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء بالمطرية والمرج وعين شمس
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