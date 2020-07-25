الغزاوي والدرندلي أبرز الداعمين.. للمرة الثانية أحمد دياب مرشح "الشيوخ" ترند "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصدر هاشتاج "الأهلاوية يؤيدون أحمد دياب" "ترند" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمشاركة الآلاف من جمهور الرياضة المصرية والنادي الأهلي وأهالي الجيزة؛ لدعم أحمد دياب مرشح حزب مستقبل وطن، في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.

مرشح الشباب.. مسيرته العملية والشخصية

طالب المغردون في الوسم بمساندة دياب في الانتخابات المقبلة؛ حيث إنه يعتبر مرشح الشباب، بالإضافة إلى ما يتمتع به من خلفية رياضية واحترام كبير من مسؤولي الرياضة المصرية.

تحدث المشاركون في الهاشتاج عن مسيرة أحمد دياب العملية والشخصية بعد أن قام عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بدعم دياب بفيديوهات على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

الغزاوي والدرندلي أبرز الداعمين

كان على رأس الداعمين من الأهلي لدياب وصاحب المبادرة محمد الغزاوي عضو النادي البارز، بالإضافة إلى خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، ورانيا علواني ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي، أعضاء مجلس.

يُذكر أن أحمد دياب مرشح عن حزب مستقبل وطن رقم ٥، رمز قناة السويس، فردي، لعضوية مجلس الشيوخ المصري ٢٠٢٠ عن دائرة الجيزة.

وكان حزب مستقبل وطن قال إنه دفع بعديد من الوجوه الجديدة والشبابية؛ لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في شهر أغسطس المقبل.

وأضاف الحزب، في بيان له، أن ما يجمع بين مرشحي الحزب كافة، أنهم جميعاً يمثلون قيمة وقامة في الشارع المصري.

وتابع الحزب بأن من بين مَن دفع بهم لخوض غمار الانتخابات المقبلة عن محافظة الجيزة هو المحاسب أحمد دياب، أمين مساعد أمانة شؤون الرياضة و الثقافة والفنون بحزب مستقبل وطن.

وفيما يلي نبذة عن سيرته الذاتية:

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مرشح الحزب رقم 5.. رمز قناة السويس

أحمد دياب، مرشح حزب مستقبل وطن رقم 5، رمز قناة السويس، من مواليد حي العجوزة، محافظة الجيزة في عام ١٩٧٨.

دياب حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة القاهرة، وحصل من الجامعة العريقة أيضًا على الدراسات العليا في جودة الإدارة.

خبرة ٢٦ عامًا في ريادة الأعمال

يمتلك دياب خبرة كبيرة في مجال ريادة الأعمال تتجاوز ٢٦ عامًا؛ حيث بدأ مسيرته في ريادة الأعمال في عام ١٩٩٨، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركات "الصعيد الوطنية للصلب"، و"ليبرتي برودكشن" و"فيوتشر أوتوموتيف".

إسهامات دياب الرياضية

وفي المجال الرياضي، لدى مرشح حزب "مستقبل وطن" باع كبير؛ إذ أسهم في تأسيس شركة "زد" للاستثمار الرياضي التي يشغل حالياً منصب العضو المنتدب لها، وأسهم في إنشاء نادي "زد إف سي" لكرة القدم، والذي أثرى بشدة خلال السنوات القليلة الماضية الاهتمام بقطاعات الناشئين بالرياضة المصرية.

نظَّم دياب، خلال الفترة الأخيرة، كثيرًا من البطولات للناشئين، شارك بها ما يزيد على ٣٥٠٠ ناشئ يمثلون ٤٢ ناديًا؛ وهو ما أحدث طفرة أشاد بها كل المعنيين بالنشاط الرياضي في مصر.

ويمتلك مرشح "مستقبل وطن" بصمة كبيرة في مجال التعليم الرياضي، بالعمل على تدشين أول وأكبر جامعة رياضية خاصة في مصر.

مساهمات في العمل العام والتطوعي منذ الصغر

دياب منذ صغره له مساهمات كبيرة وكثيرة في العمل العام والتطوعي، وهو ما دفعه للمساهمة في تأسيس مؤسسة الصيد الخيرية التي لديها مشاركات كثيرة في مختلف مجالات العمل الخيري والمجتمعي والتطوعي.

هاشتاج دعم دياب يقفز إلى المركز الأول

وفور اختيار دياب من حزب مستقبل وطن لخوض غمار انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة، دشن مجموعة كبيرة من الرياضيين، واستطاعوا في ظرف ساعات قليلة أن يصلوا بالهاشتاح (#أحمد دياب مستقبل_الجيزة) إلى المركز الأول بين التغريدات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهي الحملة التي شارك في تدشينها نخبة من نجوم مصر العاملين في المجال الرياضي؛ وعلى رأسهم سيف زاهر وحازم إمام وأحمد حسن ومحمد زيدان وأحمد حسام ميدو وعماد متعب ومحمد فضل؛ وغيرهم من الرياضيين. وانضم إليهم مجموعة كبيرة من لاعبي كرة القدم والرياضيين وعدد كبير من شباب محافظة الجيزة وأبنائها الذين يدعمون دياب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في شهر أغسطس المقبل.