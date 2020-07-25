محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار ستقبل حتى ظهر اليوم السبت، 27 رحلة طيران دولية، أقلت قرابة 3759 راكبًا من جنسيات مختلفة، قادمة من عدة وجهات؛ سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية.
وأضافت المصادر أن صالات الوصول بالمطار استقبلت 27 رحلة قادمة من عدة وجهات؛ منها تورنتو ولندن وباريس وفرانكفورت وأثينا وأديس أبابا وجدة ودبي وبغداد وأبوظبي والشارقة والكويت والجزائر والعديد من الجهات المختلفة.
وأشارت المصادر إلى توالي وصول باقي الرحلات وفقًا لجدول تشغيلها.
وتقوم سلطات المطار بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب، والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
كانت هذه تفاصيل خبر مطار القاهرة يستقبل 27 رحلة تقل 3759 راكبًا من جنسيات مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.