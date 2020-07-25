مطار القاهرة يستقبل 27 رحلة تقل 3759 راكبًا من جنسيات مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار ستقبل حتى ظهر اليوم السبت، 27 رحلة طيران دولية، أقلت قرابة 3759 راكبًا من جنسيات مختلفة، قادمة من عدة وجهات؛ سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية.

وأضافت المصادر أن صالات الوصول بالمطار استقبلت 27 رحلة قادمة من عدة وجهات؛ منها تورنتو ولندن وباريس وفرانكفورت وأثينا وأديس أبابا وجدة ودبي وبغداد وأبوظبي والشارقة والكويت والجزائر والعديد من الجهات المختلفة.

وأشارت المصادر إلى توالي وصول باقي الرحلات وفقًا لجدول تشغيلها.

وتقوم سلطات المطار بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب، والمصاعد الكهربائية داخل المطار.