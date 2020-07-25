مصر | ننفرد بنشر صورة المتهم بقتل شاب في بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ننفرد بنشر صورة المتهم بقتل شاب في بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة "الخليج 365"، على صورة المتهم بقتل شاب ببولاق الدكرور، وطعنة في قلبه، وذلك دفاعًا عن زوجته

وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، في وقت سابق بحبس عامل ويدعى سيد حنفي، يبلغ من العمر 50 عاما، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شاب ويدعى سيد الخولي، بسبب معاكسة أهل البيت.

وقال والد الضحية "سيد"، في تصريح إلى "الخليج 365": إن نجله يعمل كهربائي، والمشكلة تعود منذ أكثر من 6شهور، وبدأت بسبب معاكسة الجار "سيد حنفي" لزوجة نجلي وقت دخولها وخروجها، ولكنها لم تكن تتحدث لنا عن ما يحدث معها خوفًا من المشاكل، ولكن منذ نحو 4 أشهر، فاض الكيل بزوجة نجلي، وقررت أن تروي ما يحدث معها من قبل الجار العجوز.

وأضاف عم الضحية ويدعي " محمد عبد الفتاح"، قائلا، لجأ نجل أخي إلينا ككبار للعائلة، وروي لنا ماحدث مع زوجته مرارًا وتكرارًا، وبعد معاتبه ذلك العجوز أكثر من مرة ولكنه فاض بيه الكيل، هنا قررنا بعقد جلسة ودية "جلسة عرب" كما يقال، وتجمع الكثير من كبار الشارع لمواجهته بتلك الأفعال الخارجة، في بادئ الأمر انكر، ولكن بمواجهته بكل الأفعال قائلين له " عيب مايصحش اللي انت بتعمله، أنت رجل كبير ودي زي بنتك"، وبعد ذلك قام الجار " سيد" بقبله على رأس نجل أخي " سيد الخولي" ليعتذر له قائلا، " حقكم عليا احنا جيران" ويتوعد أمام الجميع بأنه لا يضايقها مرة أخرى.

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وتابع عم الضحية حديثه إلى "الخليج 365"، قائلا،" اللي فيه طبع مش بيبطله"، موضحا عاد مرة أخرى الجار بمضايقتها ومعاكستها مرة أخرى، وفي يوم الواقعة كان نجل أخي عائدًا من عمله بعد يوم شاق، واثناء ذلك وجد العجوز جالسا امام المنزل كعادته لمعاكسه اهل البيت، تسلق لبيته لوضع مستلزمات الشغل، وقرر النزول له للحديث معه، ولكن كانت لحظاته الأخيرة على يد هذا المجرم، حيث قام المتهم بطعنه بمطواه في قلبه.

بداية الواقعة، كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغ يفيد بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بشارع المعهد الديني الجديد بمنطقة صفط اللبن، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث كشف ملابساته.

وبالفحص وعمل التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين شاب يدعي "س. أ" وأخر من اهالي المنطقة بسبب خلافات الجيرة وتطور الأمر إلى مشاجرة نتج عنها مقتل الطرف الاول، فشعرت اسرته بالغضب وقرروا الانتقام لمقتله فأشعلوا النار في منزل الالطرف الاخر، وعلي الفور تم إخطار الحماية المدينة والدفع بـ 3 سيارات، وتم السيطرة على الحريق.

وتحرر المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق