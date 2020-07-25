مصر | القبض على مرتكبي واقعة اختطاف عامل من منزله بأوسيم

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القبض على مرتكبي واقعة اختطاف عامل من منزله بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية أمن الجيزة، من القبض على مرتكبي واقعة اختطاف عامل من منزله بسبب النصب عليهم في نصف مليون بزعم التنقيب عن الآثار بالجيزة.

وتلقى مركز أوسيم بلاغا من ربة منزل 28 سنة وشقيق زوجها عامل 25 سنة مُقيمان بدائرة المركز، وأنه أثناء تواجدهما بمنزلهما بدائرة المركز فوجئا بحضور ثلاثة أشخاص وقاموا باصطحاب زوج الأولى عامل 32 سنة وله اتهامات وتلقى نجل عم المُختطف اتصال هاتفي من مجهول أبلغه خلاله بقيام المختطف بالنصب على بعض الأشخاص واستيلائه منهم على مبلغ مالي وطلب المتصل رد المبلغ مقابل إطلاق سراحه.

وفي وقت لاحق قام المتهمين بإطلاق سراح المختطف والتخلي عنه أعلى الطريق الدائري ونفى علمه بشخصيتهم.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تحديد مرتكبي الواقعة عامل 26 سنة مُقيم مركز المراغة بسوهاج" وسائق "36 سنة مُقيم بدائرة قسم بولاق الدكرور"، وكهربائي "38 سنة مُقيم بدائرة قسم الطالبية" وعامل 37 سنة له معلومات جنائية ومُقيم بدائرة مركز أبو تيج بأسيوط) ومقاول 57 سنة مُقيم دائرة قسم الأهرام" وسائق 45 سنة له اتهامات.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم.

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة وقرر المتهم الأول بوجود خلافات ماليه بينه والمُبلغ الثاني "شقيق المختطف".

وقام بالحصول منه على مبلغ 480 ألف جنيه نظير قيامه بالتنقيب عن الآثار بمنزله منذ عامين دون تمكنه من استخراج أية آثار فإتفق مع باقي المتهمين على خطف المجني عليه للضغط على شقيقه لرد المبلغ.

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وفي سبيل ذلك أعدوا سيارتين وتوجهوا إلى محل إقامة المجني عليه وقاموا بإصطحابه بالسيارة الأولى وتتبعهم باقى المتهمين بالسيارة الثانية إلا أنهم تخلوا عنه عقب علمهم بعدم قدرة شقيقه على سداد المبلغ المالي واستولوا منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالي اقتسموه فيما بينهم.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارتين المستخدمتين في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

القضاء الإداري يقضي باستبعاد نجل حسين صبور من انتخابات مجلس الشيوخ

قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولي "حقوق حريات "، اليوم الجمعة، بقبول الدعوى المقامة عمر هريدى المحامي، وبالغاء القرار الصادر من لجنة فحص اوراق مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بقبول اوراق ترشح أحمد حسين فايق صبور، في الدعوى رقم 47680 لسنة ٧٤ ق، والغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة، بإدراجه بكشف أسماء المرشحين بالنظام الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ بالدائرة الأولى.

وقالت المحكمة إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية المقررة قانونا، وتعين قبولها شكلا، بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.

وتضمنت الدعاوى ما بين الطعون علي قرارات مختلفة للهيئة الوطنية للانتخابات، جاء بعضها يطالب بإدراج أسماء بعض المستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وإلغاء قرار عدم قبول أوراقهم وإعادة تقديمها.

وجاءت الطعون الآخري، تطالب باستبعاد بعض من المقبول أوراق ترشحهم علي المقاعد الانتخابية لمجلس الشورى، لاستبعادهم من خوض الانتخابات.