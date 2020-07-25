مصر | حبس متهمين بسرقة الدراجات النارية في الجيزة

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس متهمين بسرقة الدراجات النارية في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهما الدراجات النارية، بأسلوب توصيل الأسلاك بالجيزة، فيما ارتكبوا 10 وقائع.

بداية الواقعة، كانت أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (عاطليّن - مقيمان بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 10 وقائع بذات الأسلوب بدوائر أقسام (الجيزة - الطالبية، دار السلام بالقاهرة)، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.