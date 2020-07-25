أخبار مصر | نائب وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نائب وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفني، سير العملية الامتحانية في عدد من لجان محافظة الجيزة في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية، والتي بدأت اليوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، وستنتهي يوم 13 أغسطس 2020.

وقالت الوزارة، في بيان منذ قليل: إن نائب الوزير لشئون التعليم الفني، زار لجان الامتحانات بمدرسة الحوامديه الفنيه بنات، والمدرسة الثانوية الفنية للتعليم المزدوج، ومدرسة مزغونة التجارية"، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

وشارك في الجولة، الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، والأستاذ هاشم علي جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.

ويؤدي الامتحانات التحريرية، في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالبا وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهي الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 1382020، وسيتم البدء في أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية يوم الأحد الموافق 682020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهى أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 25 أغسطس المقبل.

ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفني بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضوا، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضوا.

وتنطلق الامتحانات التحريرية الدور الأول للدبلومات الفنية اليوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، وستنتهي بإذن الله يوم الخميس 13 أغسطس 2020.

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وقالت الوزارة في بيان لها: تأدية طلاب الدبلومات الفنية لامتحان مادة التربية الدينية بالمنزل، فسيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية للطلاب بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية، والتي ستجري يوم السبت 25 يوليو 2020، على أن يجيب الطالب على أسئلة التربية الدينية بالمنزل، ويقوم بتسليم كراسة الإجابة يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020.

وطالبت الوزارة الطلاب بأن يذهبوا إلى لجنة الامتحان قبل ميعاد امتحان اللغة العربية يوم السبت 25 يوليو القادم قبل بدء الامتحان بساعتين على النحو التالى:

طلاب نظام الثلاث سنوات

ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 12:00 – 2:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا الى لجان الامتحان بين الساعة 10:00 – 11:00 صباحًا.

طلاب نظام الخمس سنوات

ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 10:00 - 12:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا إلي لجان الامتحان بين الساعة 8:00-9:00 صباحًا.