أخبار مصر | متحدث البرلمان: الإعلام العربي حائط الصد للأكاذيب والشائعات الإرهابية

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر متحدث البرلمان: الإعلام العربي حائط الصد للأكاذيب والشائعات الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، التحية والتقدير لجميع وسائل الإعلام بالدول العربية، مؤكدا أن الإعلام العربي كان هو حائط الصد الأول لجميع الشائعات والسموم والأكاذيب التي تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية ولإعلام الدم والإرهاب الصادر من قطر وتركيا.
وأعرب "حسب الله" في بيان اليوم، عن سعادته الغامرة بمساندة الرؤساء والزعماء والحكومات والشعوب العربية لمصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه ملفى سد النهضة والأزمة الليبية بصفة خاصة، مؤكدا أن أكبر دليل على ذلك إشادة مختلف وسائل الإعلام العربية بالدور المحورى لمصر في المنطقة والثقل الذى تتمتع به سياسيا ودبلوماسيا وإدارتها للملفات الصعبة باحترافية وكفاءة عالية.
وأعرب حسب الله، عن أمله في أن تكون هذه الصحوة من الأشقاء العرب بصفة عامة وداخل دول الخليج العربى بصفة خاصة بداية جادة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي التى أطلقها منذ أكثر من 6 سنوات بإنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة، مؤكدا أن تنفيذ هذه المبادرة على أرض الواقع وفى هذا التوقيت المهم سيكفل إنهاء جميع المؤامرات والتحديات والمخاطر التى تواجه الأمة العربية خاصة من قوى الشر والظلام والإرهاب والدول الداعمة لهذه القوى ولن يجعل أي دولة في العالم كله تحاول ولو بمجرد التفكير في التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة عربية.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 904 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31970 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و4518 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.