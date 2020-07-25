أخبار مصر | "حساسين": سيناء ستكون من أهم المناطق العالمية الجاذبة للاستثمار

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "حساسين": سيناء ستكون من أهم المناطق العالمية الجاذبة للاستثمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد سعيد حساسين عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التي أكد فيها أنه تم التوافق على مجموعة من الأراضي التي سيتم استصلاحها في سيناء وذلك بعد قيام وزارة الزراعة بتنفيذ حصر استكشافي للأراضي الصالحة للزراعة وإجراء الدراسات والمعاينة الميدانية لجميع الأراضي القابلة للزراعة في مناطق شمال ووسط سيناء.

وطلب " حساسين " في بيان اليوم السبت، من الوزراء المختصين سرعة تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من إعداد التصميمات الخاصة بالخطوط الناقلة للمياه والروافع التي ستروى هذه الاراضي وكذا الترع وإقامة مجتمعات عمرانية لمن سيسكنون في هذه المناطق التي تتوافر بها الاراضي الصالحة للزراعة مؤكدا ان تنفيذ هذه التكليفات يكفل جذب ملايين المواطنين من الدلتا والوادى إلى سيناء للمشاركة في تملك هذه المشروعات.

وقال الدكتور سعيد حساسين: إن سيناء اصبحت مؤهلة لجذب ملايين المواطنين من الوادي والدلتا بعد المشروعات القومية الكبرى التى انجزها الرئيس عبد الفتاح السيسي لربط سيناء بالوادي والدلتا وفي مقدمتها مشروعات الانفاق والكباري وشبكة الطرق مؤكدا ان سيناء ستكون واحدة من أهم المناطق العالمية الواعدة اقتصاديا والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية لإقامة المشروعات التنموية في مختلف المجالات.