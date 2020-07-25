أخبار مصر | "حساسين": سيناء ستكون من أهم المناطق العالمية الجاذبة للاستثمار

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "حساسين": سيناء ستكون من أهم المناطق العالمية الجاذبة للاستثمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد سعيد حساسين عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التي أكد فيها أنه تم التوافق على مجموعة من الأراضي التي سيتم استصلاحها في سيناء وذلك بعد قيام وزارة الزراعة بتنفيذ حصر استكشافي للأراضي الصالحة للزراعة وإجراء الدراسات والمعاينة الميدانية لجميع الأراضي القابلة للزراعة في مناطق شمال ووسط سيناء.
وطلب " حساسين " في بيان اليوم السبت، من الوزراء المختصين سرعة تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من إعداد التصميمات الخاصة بالخطوط الناقلة للمياه والروافع التي ستروى هذه الاراضي وكذا الترع وإقامة مجتمعات عمرانية لمن سيسكنون في هذه المناطق التي تتوافر بها الاراضي الصالحة للزراعة مؤكدا ان تنفيذ هذه التكليفات يكفل جذب ملايين المواطنين من الدلتا والوادى إلى سيناء للمشاركة في تملك هذه المشروعات.
وقال الدكتور سعيد حساسين: إن سيناء اصبحت مؤهلة لجذب ملايين المواطنين من الوادي والدلتا بعد المشروعات القومية الكبرى التى انجزها الرئيس عبد الفتاح السيسي لربط سيناء بالوادي والدلتا وفي مقدمتها مشروعات الانفاق والكباري وشبكة الطرق مؤكدا ان سيناء ستكون واحدة من أهم المناطق العالمية الواعدة اقتصاديا والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية لإقامة المشروعات التنموية في مختلف المجالات.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 904 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31970 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و4518 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.