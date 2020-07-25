أخبار مصر | قيادي في الجيش الليبي يشيد بجهود فرع منظمة خريجي الأزهر

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قيادي في الجيش الليبي يشيد بجهود فرع منظمة خريجي الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية بمكتبه بمدينة بنغازي رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بليبيا الشيخ أكرم فرج الجراري.

وخلال اللقاء شرح عمل المنظمة ودورها في محاربة الفكر المتطرف، وأنشطتها فى هذا الصدد من عقد دورات تدريبية وتنظيم ندوات علمية وإرشادية، وورش عمل يشارك بها كبار الأئمةوالشيوخ والدعاة الليبين التي أقيمت بالقاهرة بفرع المنظمة الرئيس وداخل ليبيا، وقد أشاد العميد بجهود فرع ليبيا لما يقوم به من دور بارز في تصحيح المسائل الفقهية والشرعية وتعزيز الخطاب الوسطي المعتدل مبديًا استعداد إدارة التوجيه المعنوي في التعاون مع فرع المنظمة في كافة مجالات الدعوة والتوعية والإرشاد.

وقدم الشكر للمنظمة والأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر - رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، كما طلب إعداد تصور للمنظمة في المرحلة القادمة لتحقيق أهدافها، وقد تم بالفعل إعداده وتسليمه لإدارة التوجيه المعنوي، وذلك من أجل تعزيز سبل التعاون بين الجهتين.

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أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالجهود الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية في إطار حفظ الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام مخططات التخريب وإثارة الفوضى في البلاد، مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.

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وأوضح المرصد أن جهود وزارة الداخلية نجحت في كشف خلية إخوانية تعمل على إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن أخبارًا مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدولة المصرية وترويجها عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية الإخوانية التي تبث من خارج البلاد.

وبيَّن المرصد أن ما جاء في بيان وزارة الداخلية من قيام تلك الخلية الإرهابية بالعمل على إنتاج فيديوهات مفبركة عن الوضع الداخلي المصري بهدف إثارة الشائعات من خلال إنتاج تقارير وبرامج إعلامية مفبركة، يؤكد نهج الجماعة الإرهابية في التحريض على إثارة الفوضى فيما يعرف بـ "الإرهاب الإلكتروني".

وأضاف المرصد أن الجماعة الإرهابية -عبر أذرعها الإعلامية في الخارج- تقوم بالدعوة إلى إثارة الشغب وتزييف وعي مشاهديها، وبث الأكاذيب التي تسعى إلى النَّيْل من جهود مؤسسات الدولة المصرية، وهو تاريخ ممتد من العداء للوطن والدولة المصرية، ويؤكد ارتباط ذلك التنظيم بالأجندات الخارجية المعادية للدولة المصرية.

ودعا المرصد إلى ضرورة التكاتف وتقوية اللُّحمة الوطنية لحماية مقدرات الوطن والحفاظ على مكتسبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات الدولة الوطنية، وعدم تصديق دعوات الضلال والإفساد في البلاد، والرد على تلك الدعوات الهدامة بالمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية وإيصال المواطن لصوته عبر صناديق الاقتراع.