أخبار مصر | برلماني يقترح تخصيص عمارة سكنية لخدمة أهالي مرضى مستشفى أبو الريش

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يقترح تخصيص عمارة سكنية لخدمة أهالي مرضى مستشفى أبو الريش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح رضا البلتاجي عضو مجلس النواب، من رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص عمارة سكنية لخدمة أهالي أطفال مرضى مستشفى أبو الريش.

وأكد النائب في بيان، اليوم السبت، أن محافظة القاهرة شهدت أعمال إزالة بمنطقة الطيبي بحى السيدة زينب والتي تضم 92 عقارا بها 202 أسرة مستحقة بمشروع روضة السيدة المقابل للمكان تمهيدًا لإخلائها وإعادة تخطيط المنطقة في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين.

وأوضح أنه على الجانب الآخر تأسست مستشف أبو الريش للأطفال استجابة لمبادرة الحكومة المصرية لتحسين معايير الرعاية الصحية للأطفال، وعلى الرغم من كونها صرح كبير إلا أن هناك كثير من المرضى ينتظرون خارج المستشفى طويلا للدخول، وكذلك انتظار الأهالى وافتراشهم أرض الشارع انتظارًا للدخول.