شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران»: 35 رحلة جوية لنقل نحو 2500 راكب السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مصر للطيران عن الرحلات المقررة، اليوم السبت، حيث يتم تسيير 35 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (لندن- جنيف- نيويورك- أثينا- باريس- الشارقة- البحرين- أمستردام- فرانكفورت- برلين- الخرطوم- بروكسل- روما- دار السلام- أديس أبابا- ميونخ – أبوظبي).

وتابعت، خلال بيان صحفي، أن المقرر تسيير رحلتين جويتين إلى دبي وميلانو، بالإضافة إلى رحلة داخلية لكل من شرم الشيخ والغردقة وأسوان، ورحلات الشحن الجوي ورحلات استثنائية إلى كل من (المدينة المنورة- جدة- أبها- القصيم- الجزائر- الكويت- الرياض – الدمام)، وتنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٢٥٠٠ راكب.

وتتخذ سلطات المطارات جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.