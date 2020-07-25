شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ثبوت فاعليته.. مصر تستعد لإنتاج لقاح فيروس كورونا (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح السبت، اجتماعًا بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، لمتابعة جاهزية مصانع الشركة وكفاءة خطوط الإنتاج، تمهيدًا لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩» في حال ثبوت فاعليته بالتعاون مع الحكومة الصينية.

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة خلال الاجتماع بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات"فاكسيرا"

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس، مدير المكتب الفني لوزيرة الصحة والسكان، والدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة شركة «فاكسيرا»، والدكتور محمد العبادي، رئيس مجلس إدراة شركة «فاكسيرا» الأسبق.

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة خلال الاجتماع بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات"فاكسيرا"

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة خلال الاجتماع بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات"فاكسيرا"

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تابعت كفاءة البنية التحتية وكفاءة التجهيزات بمصانع الشركة للوقوف على كل احتياجاتها وأي تحديات قد تواجهها للعمل على حلها بشكل فوري، كما ناقشت الوزيرة عدد الجرعات المطلوب إنتاجها والسعة الإنتاجية للقاح فيروس كورونا بعد الانتهاء من كل التجارب وثبوت فاعليته، وذلك بما يكفي احتياجات مصر والتوسع أيضًا للتصدير للدول الأفريقية، حيث سيتم اعتبار مصر مركز تصنيع اللقاح في القارة الأفريقية.

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة خلال الاجتماع بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات"فاكسيرا"

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة خلال الاجتماع بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات"فاكسيرا"

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة تابعت خطوط الإنتاج الحالية من اللقاحات المختلفة التي تنتجها الشركة بمصر، كما أكدت أهمية زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة وإعادة هيكلة خطوط الإنتاج، لافتًا إلى مناقشة إمكانية مشاركة عدد من الشركات الأجنبية لشركة «فاكسيرا»، لتبادل الخبرات بما يضمن ريادة مصر في تصنيع اللقاحات.